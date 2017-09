Musical Grease in Hamburg zu Gast

(rtn) Mit Musicals wie "Grease" oder "Rocky Horror Show" geht das Hamburger Mehr! Theater im Herbst in seine dritte Spielzeit. "Das Theater hat sich als Musical- und Showtheater sowie als Konzertspielstätte fest in Hamburg etabliert", sagte Theaterleiter Klaus Oetzel am Dienstag in Hamburg.



Die Liebesgeschichte zwischen dem coolen Danny und der schüchternen Sandy, die sich nach einem Urlaubsflirt zu Schuljahresbeginn unter neuen Voraussetzungen an der Rydell High School wiedertreffen, wurde zu einer der schönsten High School­ Romanzen, die diese Bühnen der Welt je erobert haben, brillant begleitet von furiosem Rock’n’Roll und Hits zum Mitsingen und Schwelgen.



Unser Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Alexander Jahnke und Veronika Riefl (GREASE Hauptdarsteller), Klaus Oetzel (Theaterleiter), Crispin Ramis de Ayreflor, Meryem Uslu (Kickboxerin (u.a. Deutsche Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterin) und Florian Kroeger