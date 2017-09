(rtn) Heute erscheint das Buch "Hallervorden. Ein Komiker macht ernst." Der Schauspieler erklärt, warum er privat ein "scheuer Mensch" ist. Dieter Hallervorden war bei Lanz im ZDF zu Gast.





Wolfgang Kubicki, Politiker

Die FDP hat den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft. In der Sendung erzählt Kubicki, wie er den vergangenen Sonntag erlebt hat und spricht über seine politischen Zukunftspläne.



Wolfram Weimer, Journalist

Er ist sich sicher: "Die FDP hat von der Schwäche der Volksparteien profitiert." Weimer analysiert das Abschneiden von CDU und SPD und äußert sich zur Entscheidung der Sozialdemokraten.



Katja Kipping, Politikerin

Die Linke hat mit 9,2 Prozent der Zweitstimmen das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte bei einer Bundestagswahl erzielt. In der Sendung äußert sich Kipping zum Wahlergebnis.



Christian Krug, Journalist

Der Journalist meint, dass man der SPD keinen Vorwurf machen kann. Krug sagt, ob er eine Große Koalition noch für möglich hält und erklärt, wie sich die SPD reformieren müsste. Quelle: ZDF