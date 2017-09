(rtn) Alle zwei Jahre schickt Hapag-Lloyd Cruises seine eleganten Kreuzfahrtschiffe in die Werft. Dort werden neben turnusmäßigen Arbeiten in der Regel auch Optimierungen und Verbesserungen an Bord durchgeführt bzw. realisiert.



Gleich nach den Cruise Days 2017 ging es für die Europa 2 in das Dock von Blohm + Voss zu ihrem zweiten turnusmäßigen Werftaufenthalt. Neben zahlreichen technischen Updates stehen auch viele optische Erneuerungsarbeiten und konzeptionelle Umgestaltungen auf der Werftliste des Schiffs. Unter anderem wird das sogenannte „Herrenzimmer“ auf Deck 4 umgestaltet: Die beliebte Gin-Bar bekommt eine neue Optik und wird fortan „Collins“ heißen. Der jetzige „Jazz Club“ präsentiert sich in Zukunft als „Club 2“. Einen komplett veränderten Look erhält die „Belvedere“: in die gemütliche Lounge am Bug wird zukünftig die Bibliothek sowie eine Kaffeebar integriert sein.