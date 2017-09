(rtn) Diesmal verspricht die Sendung ein ganz besonders lustiger Männerabend zu werden. Zu Gast in der Herrenrunde von "Sträters Männerhaushalt" sind zwei Ikonen der deutschen Fernsehunterhaltung: Fernsehmoderator und Schauspieler Hugo Egon Balder sowie der Moderator und Musiker Götz Alsmann.



Und Torsten Sträter gibt auch wieder wertvolle Haushaltstipps für Männer. Er erklärt dem Zuschauer, wie "Mann" am effektivsten und streifenfrei Fenster putzt.

Torsten Sträter bringt es auf den Punkt: "Willkommen in meiner Welt. Volle 45 Minuten. Da müssen Sie durch. Ich freu mich auf Sie!" Sendung am 14. Oktober 2017 von 22.30 - 23.15 Uhr im WDR Fernsehen