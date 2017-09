(rtn) Markus Wasmeier ist der erfolgreichste deutsche Skirennläufer. Gerade erschien sein Buch "Dahoam - Zwischen Schliersee und Tokio". Wasmeier erklärt in der Sendung , was ihm Heimat bedeutet und spricht über seine Karriere.



Mirja Boes, Comedian und Sängerin

Seit zehn Jahren ist sie als Comedian auf der Bühne erfolgreich. Aktuell ist sie mit ihrer Band "Honkey Donkeys" auf Tour. Boes erzählt von ihrem Leben auf Tour.



Thomas Oppermann, Politiker

Er hat gesagt: "Die große Koalition sollte keine Dauereinrichtung sein." Die SPD wird sich nun neu aufstellen. In der Sendung äußert sich Oppermann zur neuen Fraktionsvorsitzenden Nahles.



Hajo Schumacher, Journalist

Den Wahlkampf hat der Journalist intensiv beobachtet. In der Sendung spricht Schumacher über den Wahlkampf von Martin Schulz und das Abschneiden der SPD.





Armin Laschet, Politiker

Er ist der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU. In der Sendung äußert sich Laschet zum schwachen Wahlergebnis seiner Partei und spricht über bevorstehende schwierige Verhandlungen.



Nikolaus Blome, Journalist

Auch die SPD kämpft mit großen Verlusten und schließt eine weitere gemeinsame Regierung mit Merkel aus. In der Sendung gibt Blome seine Einschätzung zur aktuellen politischen Situation.



Jörg Thadeusz, Moderator und Journalist

Er hält eine Jamaika-Koalition für wahrscheinlich und sagt: "Ich kann mir vorstellen, dass Özdemir ein super Außenminister wäre." Thadeusz erzählt von seinen Interviews mit Politikern.



Anastasia Zampounidis, Moderatorin

Diese Woche erscheint ihr Buch "Für immer zuckerfrei". Die Moderatorin erklärt, wie sie ihr wahres süßes Leben gefunden hat und wie es ihr gelingt auf Zucker zu verzichten.



Harold Faltermeyer, Produzent

Durch seine Hits wurde er weltberühmt. Nächste Woche feiert Faltermeyer seinen 65. Geburtstag. Der Produzent erklärt, warum er Ideen immer umsetzen muss und verrät, wie sein Kochbuch entstand. Quelle: ZDF