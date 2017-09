(rtn) Stefanie Hertel lädt ein, um das Jubiläum einer facettenreichen, ewig jungen Legende zu begehen: Das Deutsche Fernsehballett feiert seinen 55. Geburtstag!



Stars wie Semino Rossi, Andy Borg, Beatrice Egli, Maximilian Arland, David Garrett, Ross Antony und Julia Lindholm gratulieren tänzerisch und fegen gemeinsam mit den schönsten Beinen im deutschen Fernsehen über die Showbühne. Vicky Leandros wird u.a. ein Geburtstagsmedley ihrer größten Hits präsentieren. Show-Legende Dagmar Koller feiert ein Wiedersehen mit dem Ballett und lässt es sich nicht nehmen, noch einmal gemeinsam mit den Tänzerinnen und Tänzern eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen.



Mit dabei ist Joachim Llambi, der Tanzjuror des deutschen Fernsehens, diesmal in ungewohnter Rolle als Coach und Motivator, der als Reporter bei den Proben einen fachmännischen Blick hinter die Kulissen wirft, den tanzenden Stars Schützenhilfe gibt und ihnen den letzten Schliff für den großen Auftritt verleiht. Und selbstverständlich erinnern sich Tänzer und Stars an ihre schönsten Tanzmomente.



Shownummern auf der Bühne und in Einspielfilmen zeugen von glanzvollen Augenblicken und Tanzkunst auf höchstem Niveau: In 55 Jahren haben die Tänzer des Deutschen Fernsehballetts wundervolle Choreografien geschaffen, deren Themenvielfalt bei Stefanie Hertel noch einmal aufgegriffen und noch einmal modern zelebriert werden.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Stefanie Hertel, Deutsches Fernsehballett, Dagmar Koller, Julia Lindholm, Melanie Wolf, Andy Borg, Beatrice Egli, Matthias Steiner, Vicky Leandros, David Garrett, Joachim Llambi, , Semino Rossi, Maximilian Arland, Rotblond, Stefanie Hertel & Vater Eberhard