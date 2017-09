(rtn) Aufgrund des großen Erfolges der letzten Tournee setzen Al Bano und Romina Power ihre Comeback-Tournee im Jahr 2018 fort und kommen noch einmal für insgesamt sechs Konzerte nach Deutschland.



Die beiden Künstler sind u.a. am 18. März 2018 in der Sporthalle Hamburg und am 19. März 2018 in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin zu Gast. Am Donnerstagabend waren Al Bano und Romina Power im Hallenstadion in Zürich zu Gast.