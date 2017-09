(rtn) Zum Auftakt der Segel- und Festwoche 2018 wird ein ganz besonderer Ehrengast erwartet: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt am 16. Juni 2018 mit dem Typhon das offizielle Startsignal für die größte Segelveranstaltung der Welt und das gleichzeitig größte Sommerfest im Norden Europas.



Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer freut sich über die Zusage des Staatsoberhauptes: „Es ist uns eine große Ehre, dass wir den Bundespräsidenten im kommenden Jahr bei uns begrüßen dürfen. Seine Anwesenheit wird der Kieler Woche einen besonderen Glanz verleihen.“ Zuletzt hatte im Jahr 2014 mit Joachim Gauck ein Bundespräsident die Kieler Woche eröffnet.



Bundespräsident Steinmeier wird in der kommenden Woche (5. und 6. Oktober) seinen Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein absolvieren. Dabei wird er sich auch in das Goldene Buch der Landeshauptstadt eintragen.