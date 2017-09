(rtn) Cyndi Lauper war zu Besuch im Stage Operettenhaus Hamburg. Mit viel Musik und mitreißenden Show-Auftritten der deutschen Kinky Boots Cast präsentierte sie den Broadway Erfolg in Hamburg.





Kinky Boots versprüht gute Laune, Optimismus und Lebensfreude wie kein anderes Musical. Die Erfolgsshow, die bereits am Broadway und am West End spielt, wurde mit den wichtigsten Musical-Preisen der Welt wie dem TONY-AWARD und vielen mehr ausgezeichnet. Mit neuen Hits wie „Just Be“ oder „Everybody say Yeah“ kreierte die Pop-Ikone Cyndi Lauper den mehrfach ausgezeichneten Soundtrack der Show. Erstmals werden die emotionalen Texte in deutscher Übersetzung zu erleben sein. KINKY BOOTS ist temporeich, bunt und schrill und regt gleichzeitig mit seiner warmherzigen und inspirierenden Geschichte zum Nachdenken über menschliche Werte wie Toleranz, Respekt und Loyalität an. Den Zuschauer erwartet eine schrille Show voll Glitzer und Glamour – Singende Drag-Queens, tolle Kostüme und die mitreißende Musik des amerikanischen Pop-Stars Cyndi Lauper.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Cyndi Lauper , Billy Porter (Original Lola aus New York), Gino Emnes, Jeannine Michele Wacker, Dominik Hees, Yared Dibaba