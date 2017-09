(rtn) In seinem Stück „Blütenträume“ lässt Erfolgsautor Lutz Hübner gemeinsam mit seiner Koautorin Sarah Nemitz Menschen zwischen Hoffnung und Ernüchterung aufeinander treffen und zeigt, dass auch ‚Best Ager’ ihre Träume leben können. Premiere ist am 1. Oktober. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Sieben Singles im besten Alter, sechs davon über 50, finden sich zu einem Flirtlehrgang in der Volkshochschule ein: Gila, die gutmütige Großmutter und Witwe, schreitet sofort zur Tat und baut einen Stuhlkreis auf. Heinz, der Autolackierer, muss erst mal eine rauchen und würde am liebsten gleich wieder weg. Britta, die Bibliothekarin, erweist sich als überaus kritisch, Rainer, der Schuldirektor, gibt ölig den Charmeur alter Schule. Frieda war mit einem sehr viel älteren Mann verheiratet, der in den letzten Jahren zum griesgrämigen Pflegefall wurde und ihr jeden Freiraum nahm. Ulf, der esoterisch begabte Weltreisende, hat festgestellt, dass man im Ausland keinen Tischler aus Deutschland braucht. Nicht zu vergessen Maklerin Julia, die siebte und jüngste Teilnehmerin, die den „50 plus“-Kurs nur besucht, weil „40 plus“ ausgefallen ist, und von sich sagt, sie habe bereits alles durch – vom Speed-Dating bis zu den Single-Wandertagen.

Viel Arbeit für Jan, den Kursleiter und ‚verkrachten’ Schauspieler, der sich anschickt, den Herrschaften Beziehungstipps zu geben. Dabei ist er der Letzte, der so etwas kann. Das geht seinen sieben Kursteilnehmern recht schnell auf und führt dazu, dass Jan sich selbst bald ins Abseits manövriert ... Die sieben Beziehungsgeschädigten kommen derweil ganz gut ohne ihn aus. Gründen die „Best Ager“ am Ende gar eine WG? Können sie ihre Träume leben? Oder bleiben sie die ewigen Traumtänzer?

Die zwischenmenschliche Kontaktaufnahme scheint immer schwieriger zu werden, weshalb das Dienstleistungsgewerbe zunehmend erfindungsreich wird: Persönlichkeitsprofile, Speed-Datings und Flirt-Strategien dominieren das Geschäft. Für junge Menschen heutzutage ganz selbstverständlich. Doch auch Frauen und Männer ‚im besten Alter’ können sich gezwungen sehen, das Ende des Alleinseins mit Hilfe professioneller Mittel herbeizuführen. Quelle: Ohnsorg-Theater



Komödie von Lutz Hübner und Sarah Nemitz (Koautorin) Plattdeutsch: Frank Grupe, Bearbeitung: Meike Harten

Premiere am 01. Oktober - Laufzeit bis 10. November



Inszenierung: Meike Harten Ausstattung: Sabine Flunker

Mit: Robert Eder, Till Huster, Peter Kaempfe, Sandra Keck, Tobias Kilian, Birte Kretschmer, Meike Meiners, Christine Wilhelmi