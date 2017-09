(rtn) Christian Rieken aus Grabau ist am Freitagabend in Tralau erneut zum Amtswehrführer in Bad Oldesloe-Land gewählt worden. Rieken erhielt 55 von 57 Stimmen. Sein künftiger Stellvertreter Stefan Birr erhielt 48 Stimmen.

Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Mollhagen hatte sich für den bisherigen Stellvertreter Jens Wagner aus Eichede zur Wahl gestellt. Wagner trat aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an.



Christian Rieken und Stefan Birr bedankten sich nach der Wahl für das große Vertrauen ihrer Kameraden und nahmen die Glückwünsche und Blumen für die Ehefrauen entgegen. Zu den ersten Gratulanten zählten der Gemeindewehrführer von Bad Oldesloe, Olaf Claus und dessen Ortswehrführer Kai-Uwe Gatermann. Neben den Bürgermeistern der Amtsgemeinden und Ehrenmitgliedern gehörte auch Kreisbrandmeister Gerd Riemann zu den Gästen. Mit einem kameradschaftlichen Beisammensein endete die Versammlung im Feuerwehrgerätehaus.