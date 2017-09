"Holdrio Again" mit Otto auf Tour

(rtn) Mit seinem aktuellen Live-Programm "Holdrio Again!" ist Otto auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Freitagabend war Otto Waalkes in der Samsung Hall in Zürich zu Gast.





Da inzwischen vier Generationen zu Ottos Shows erscheinen, artet die Vorbereitung für das Programm schon beinahe in Arbeit aus. "Zu den Kleinkindern habe ich ja noch einen Bezug, aber ich muss mich ja auch in die 70-Jährigen im Publikum hineinversetzen, das ist schon schwierig", sagt Otto. "Würde ich nicht ohnehin jeden Tag Gitarre spielen, wäre das sicher anstrengend".



Das Programm ist also zwangsläufig abwechslungsreich: Für die Kinder gibt’s Märchen und Theater, für die Erwachsenen den typischen jovialen Otto-Humor als Stand-up und Liedtext.