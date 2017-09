(rtn/ots) Ein Airbus 320 der Fluggesellschaft Air Berlin schoss heute am Flughafen Sylt über die Landebahn hinaus und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der Airbus mit der Flugnummer AB 6880 kam aus Düsseldorf. Menschen wurden nicht verletzt.



Nach Angaben der Polizei kam die Maschine aus noch nicht geklärter Ursache nicht rechtzeitig zum Stehen und schoss etwa 50 Meter über die Hauptlandebahn hinaus.

Es kam auf der nassen Grasfläche noch vor der Umzäunung zum Stehen. Alle 82 Passagiere und sechs Crew-Mitglieder konnten durch die Feuerwehr mit Gangways evakuiert werden. Beamte des Polizeireviers Sylt waren schnell vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Flugzeug ist kein offensichtlicher Schaden entstanden, es ist allerdings in das nasse Erdreich eingesackt. Für die Bergung ist schweres Gerät erforderlich, es ist noch nicht bekannt, wieviel Zeit diese in Anspruch nehmen wird. Der Flughafen Sylt ist bis auf weiteres für den Flugverkehr gesperrt. Bereits anfliegende Maschinen werden umgeleitet. Das Bundesamt für Flugunfalluntersuchungen wurde

informiert und hat die Ermittlungen übernommen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte schlechte Sicht und Nässe.