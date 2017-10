(rtn) Mit einem Gottesdienst in der St. Johanniskirche in Petersdorf auf der Ostseeinsel Fehmarn begann am Sonntagmorgen das Landeserntedankfest 2017 mit Jagdhornbläsern, großem Bläserchor und kleinem Sängerchor. Die Predigt hält Bischof Gothard Margaard. Hier geht es zum Livestream.





Während des Gottesdienstes wird in der Alten Schule ein Kindergottesdienst angeboten. Anschließend ist Festumzug zur Festwiese. Die Ostseemarschband spielt und in der Alten Schule gibt es ein Kinderprogramm.