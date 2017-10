(rtn) Bei einem Unfall wurden am Sonntagnachmittag in Ohe mehrere Menschen verletzt. Auf der Möllner Landstrasse waren in Höhe der Bushaltestelle Burgstall ein Mercedes Kombi und ein Kia zusammengeprallt.



Beide Fahrzeugen waren mit insgesamt fünf Personen besetzt. Diese wurden vom Rettungsdienst versorgt. Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Danach räumte sie die Fahrbahn wieder frei. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Ohe, Rettungsdienst und die Polizei