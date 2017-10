(rtn) Carmen Nebel hatte am Samstag zur ersten Ausgabe der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" nach der Sommerpause eingeladen. Live aus Hannover präsentiert die ZDF-Moderatorin viele internationale und nationale Gäste aus Musik und Unterhaltung und ruft auch in diesem Jahr zu Spenden zugunsten der Deutschen Krebshilfe auf.



Benny Andersson, Komponist und Gründungsmitglied des berühmten musikalischen Schwedenexports, war nach über 30 Jahren wieder zu Gast in einer deutschen Unterhaltungs-Show. Benny Andersson liess die größten Hits von ABBA wieder aufleben und plauderte über seine Verbindung zum schwedischen Königshaus.



Schlager-Queen Andrea Berg feierte ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum und präsentierteTitel aus ihrem neuen Album "25 Jahre Abenteuer Leben". Ein besonderes Jubiläum feiert in diesem Jahr auch Pop-Ikone Nena. Zu ihrem 40-jährigen Bühnenjubiläum stattete sie Carmen Nebel in ihrer Show einen Besuch ab.



Einer musikalischen Herausforderung stellten sich die Händler von "Bares für Rares", die in der großen Benefiz-Gala zugunsten der Deutschen Krebshilfe für den guten Zweck spielen. Weitere Gäste der Show zugunsten der Deutschen Krebshilfe sind unter anderen Howard Carpendale, Wencke Myhre, DJ Ötzi, Paul Potts, David Garrett, die Rocklegenden, die Prinzen und die irische Stepptanzformation Riverdance. Quelle: ZDF



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Carmen Nebel, Nena, Maria Voskania, Andrea Berg, Paul Potts, Die Prinzen, DJ Ötzi, Benny Andersson, Fantasy,Fritz Pleitgen, Johann Lafer, Howard Carpendale, Wolfgang Pauritsch, Wencke Myhre, Julian David, Jay Khan, Nadja Motov, Fernando Varela, Julian Schmitz-Avila, Walter Lehnertz