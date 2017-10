(rtn) Beth Ditto, Frontfrau des Kult-Trios Gossip, stellt im Rahmen einer großen Europa-Tournee im Herbst ihr mit Spannung erwartetes Solodebüt „Fake Sugar“ vor. Ihr neues Album, das sie musikalisch unter anderem zurück zu ihren Rock-/Alternative-Wurzeln führt, wurde im Sommer 2017 veröffentlicht.



Seit ihrer Gründung 1999 veröffentlichten Gossip fünf Studio-Alben und verkauften mehr als 650.000 Einheiten allein in Deutschland. Neben drei Gold-Singles, die jeweils souverän die Top 20 der Airplay-Charts erreichten, meldeten sie mit „Heavy Cross“ hierzulande zusätzlich Dreifach-Platin. Ebenfalls auf Platin-Kurs in Deutschland ist die Band mit der letzten gemeinsamen Platte, von der in Europa insgesamt über eine Million Tonträger verkauft wurden.



Nun bricht Beth Ditto auf zu neuen Ufern: Neben der Lancierung ihrer ersten eigenen Modelinie liefert sie mit „Fake Sugar“ ihr – in ihren Worten – „Southern-Rock-Album ab, das deswegen aber noch lange nicht nach Country klingen muss.“ Am 1. Oktober war Beth Ditto im Volkshaus Zürich zu Gast. Quelle: eventime