Feueralarm in Druckerei

(rtn) Nach Auslösung der C02-Anlage in einer Maschinenhalle bei Prinovis in Ahrensburg wurden am Montagnachmittag mehrere Freiwillige Feuerwehren alarmiert.





Aus bisher unbekannter Ursache war eine Maschine in Brand geraten und hatte die CO2-Löschanlage ausgelöst. Eine CO2-Löschanlage ist eine fest installierte Feuerlöschanlage, die mit Kohlenstoffdioxid (CO2) als Löschmittel arbeitet. Feuerwehrleute der eingesetzten Wehren überprüften die Anlage und den gemeldeten Brandbereich. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Personen hatten den betroffenen Bereich verlassen.



Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf, FF Großhansdorf, Rettungsdienst und Polizei