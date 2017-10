(rtn) Größer, schöner, besser… Alles ist zu haben in dieser ach so intakten Familie. Wenn etwas fehlt, kaufen seine Eltern es neu, aber größer. Wenn die Mutter altert, korrigiert das der Schönheitschirurg. Wenn die Oma stirbt, kommt Trauerberatung ins Haus. In Deutscher Erstaufführung zeigen die Hamburger Kammerspiele das Stück Schlaraffenland. »Ein Stück über die Dekonstruktion unserer Wohlstandsgesellschaft, eines vermeintlichen Schlaraffenlandes, das nur in unseren Köpfen existiert. Das Stück der Stunde.«





Alles funktioniert perfekt. Bis zu jener Nacht, in der der Sohn entdeckt, dass die ganze schöne Welt nur Kulisse ist. Dahinter schuften schattenhafte Gestalten, um den Betrieb in Gang zu halten. Der Entdeckung folgt eine mittelschwere Störung der Familienmaschine. Der Sohn will raus aus seiner Ich-Erzähler- Komfortzone, will das Stück für alle umschreiben, doch seine Themen empfinden die anderen als Ärgernis und Zumutung. Was sollen die ständigen Vorwürfe, warum tut er so erleuchtet? Das wissen doch alle, worauf Wohlstand und sorgenfreies Leben gründen. Kann er nicht wie alle anderen einfach wegsehen? Um ihre Borniertheit zu brechen, greift der Sohn zu einem letzten, drastischen Mittel.



Philipp Löhle, dessen Werk Das Ding vor einigen Jahren bei den Ruhrfestspielen Begeisterung auslöste, hat ein unglaublich aktuelles, dabei auch herzhaft komisches Stück über die Wahrnehmung der heutigen Wirklichkeit geschrieben, über die Blindheit der Massen und die Einsamkeit der Rufer in der Wüste. »Ein Stück über die Dekonstruktion unserer Wohlstandsgesellschaft, eines vermeintlichen Schlaraffenlandes, das nur in unseren Köpfen existiert. Das Stück der Stunde.« Quelle: Kammerspiele Hamburg



Schlaraffenland



Deutsche Erstaufführung

Von Philipp Löhle

Regie: Henning Bock

Ausstattung: Martin Fischer

Mit Isabell Fischer, Thomas Klees, Jacob Matschenz, Hanna Stange, Oliver Warsitz, Monika Wegener



Premiere 2. Oktober 2017 Vorstellungen bis 11. November 2017





Eine Koproduktion der Hamburger Kammerspiele mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen