(rtn) Nach zwei erfolgreichen Tourneen durch zahlreiche Theater in den Niederlanden und Belgien kommen The Analogues im Herbst 2017 und im Mai 2018 zum ersten Mal nach Deutschland. Im Rahmen von neun Konzerten werden The Analogues die Alben Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band und Magical Mystery Tour, integral und analog, von der ersten bis zur letzten Note live aufführen. The Analogues sind am 15. Mai 2018 im Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg zu Gast.





The Analogues aus den Niederlanden haben eine Mission: Die Musik der Beatles, die die Band selbst nie live gespielt haben, im Nachhinein als Konzertereignis erfahrbar zu machen. Die fünf niederländischen Musiker, alle mit einem beeindruckenden Lebenslauf, teilen eine tief verwurzelte Leidenschaft für das Repertoire der Beatles. The Analogues behandeln das Werk der Beatles wie klassische Musik, mit besonderer Aufmerksamkeit für musikalische Details. Aufgeführt ausschließlich mit dem Original-Vintage Equipment und begleitet von einer großen Streichersektion, einer Harfenistin sowie Tablaspieler. Quelle: eventime