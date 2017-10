Musical Grease feierte Premiere

(rtn) Das Musical "Grease" feierte am Dienstagabend im Mehr! Theater auf dem Großmarkt in Hamburg Premiere. Die Show läuft jetzt bis 15. Oktober in Hamburg, tourt dann bis Mai 2018 durch elf deutsche Städte.







Die Liebesgeschichte zwischen dem coolen Danny und der schüchternen Sandy, die sich nach einem Urlaubsflirt zu Schuljahresbeginn unter neuen Voraussetzungen an der Rydell High School wiedertreffen, wurde zu einer der schönsten High SchoolRomanzen, die diese Bühnen der Welt je erobert haben, brillant begleitet von furiosem Rock’n’Roll und Hits zum Mitsingen und Schwelgen. Mitreißenden Choreographien, freche Dialoge – GREASE ist Party, Spaß, Romantik und eine Hommage an eine Zeit in der Pferdestärken und glänzendes Chrom so wichtig waren, wie der richtige Musikgeschmack.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Alexander Jahnke und Veronika Riedl, Paul Jahnke, Carlo von Tiedemann & Julia von Tiedemann, Ilka Groenewold, Carsten Spengemann und Julia Gross, Sandra Quadflieg, Jessica Stockmann, Claude Oliver Rudolph, David Rienau