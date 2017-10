(rtn) Der Newcomer Joel Brandenstein ist mit seinem ersten Soloalbum Emotionen auf Tour unterwegs. Am 13.10.2017 ist Joel Brandenstein in der Laeiszhalle Hamburg und am 15.10.2017 im Deutschen Haus in Flensburg zu Gast.



Am Mittwochabend war Joel Brandenstein im Volkshaus Zürich zu sehen. 2014 startete Joel Brandenstein eine Eigeninitiative zur Veröffentlichung seiner Debütsingle. Er bewarb den selbst geschriebenen Song Diese Liebe über seinen Internetauftritt und stellte diesen bei den Downloadshops ein. Dazu produzierte er ein richtiges Musikvideo, das einige Tage nach Verkaufsstart bei YouTube eingestellt wurde und aktuell über 10 Millionen Klicks verzeichnen kann.