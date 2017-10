(rtn) Auf der Europa-Tour 2017 zieht die gefeierte Spitzenproduktion ganz bewusst durch die grossen Arenen. So haben viele Menschen erstmals die Möglichkeit, eine Cirque du Soleil Show in ihrer Heimatstadt zu erleben. Seit der Premiere 2009 in Montreal faszinierte «OVO» bereits über 4,5 Millionen Zuschauer.





Mit «OVO», was auf Portugiesisch «Ei» bedeutet, erlebt man Abenteuer in einem farbenfrohen Öko-system voller Leben. Hier arbeiten, essen, kriechen, flattern und spielen Insekten um die Liebe in ei-nem endlosen Kampf voller Energie und Bewegung. Erscheint das geheimnisvolle Ei in ihrer Mitte, sind die Insekten ehrfürchtig und voller Neugierde auf dieses ikonische Objekt.



Die Besetzung von «OVO» besteht aus 50 Künstlern aus 12 Ländern, die sich auf die verschiedens-ten Akrobatik-Nummern spezialisiert haben. Ein Highlight von «OVO» ist eine atemberaubende russische Luft-Nummer: eine Gruppe von Skarabäen steigt über der Bühne hoch in die Luft und werfen ei-nander von Plattform zu Plattform, welche einen Abstand von sechs Metern haben. Am Wochenende ist Cirque du Soleil im Hallenstadion Zürich zu Gast. Quelle: Hallenstadion Zürich