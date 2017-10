(rtn) Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstagvormittag auf der B 75 sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer. Zwischen Ahrensburg und Hamburg-Volksdorf waren auf der regennassen Strasse zwei Autos frontal zusammengeprallt. Ein Kombi prallte danache gegen einen Baum, ein Mini schleuderte in die Böschung.



Die Fahrer beider Fahrzeuge waren in den Unfallwracks eingeklemmt. Feuerwehrleute holten sie mit schwerem Gerät heraus. Einer der Schwerverletzten wurde danach mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Verletzten wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auf Grund der Lage hatte die Leitstelle neben den drei Ahrensburger Ortsfeuerwehren ein Großaufgebot von weiteren Rettungskräften und zwei Rettungshubschrauber zum Einsatzort geschickt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Während der aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die B 75 in beide Fahrtrichtungen für längere Zeit voll gesperrt.



Im Einsatz waren. FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf, Rettungsdienst mit Notarzt, zwei Rettungshubschrauber, Technische Einsatzleitung (TEL), Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, SEG Stormarn und die Polizei