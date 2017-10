(rtn) Ein Feuer in einem als Werkstatt genutzten Anbau eines Einfamilienhauses in der Lütjenseer Straße in Trittau hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz für die Feuerwehren ausgelöst. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten durch eine Rauchvergiftung verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.



Anwohner hatten dichten Rauch aus dem Anbau bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der ersten Löschkräfte stand bereits ein dichter Rauchpilz über dem Haus. Beim Öffnen der Garagentür schlug den Feuerwehrleuten dichter Rauch entgegen und die Werkstatt brannte in voller Ausdehnung. Da die Flammen bereits den Giebel des Hauses erfassten und ein Fenster durch die Hitze gesplittert war, wurden sofort weitere Freiwillige Feuerwehren nachalarmiert. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Durch den schnellen Löscheinsatz ist es gelungen, dass sich das Feuer nicht auch noch auf den Dachstuhl des Hauses ausgedehnt hat. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Hausbewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Trittau, FF Großensee, FF Lütjensee, FF Grönwohld, Drehleiter der FF Glinde, Kreisbrandmeister Gerd Riemann, Rettungsdienst und Polizei