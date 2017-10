(rtn) Bei einem Unfall wurden am späten Dienstagnachmittag auf der Grabauer Straße in Bad Oldesloe zwei Autofahrer verletzt. Ein Sprinter war Höhe einer Bushaltestelle in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Audi zusammengeprallt.



Der Sprinter kippte kurz vor der Bushaltestelle auf die Seite, ein Rad riss heraus und flog auf die Gegenfahrbahn. Der Audi schleuderte in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Ersthelfer hatten den Sprinterfahrer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug herausgeholt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die Fahrer beider Fahrzeuge mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Grabauer Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die genaue Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Bad Oldesloe, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei