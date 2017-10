Bergfest beim Filmfest Hamburg

(rtn) Das anspruchsvolle Programm unter anderem mit filmischen Highlights und Preisträgerfilmen aus Cannes, Venedig, Toronto und Locarno kommt beim Publikum gut an. "Wir freuen uns über den großen Zuspruch und die cineastische Begeisterung für Filme aus aller Welt", sagt Festivalleiter Albert Wiederspiel.

Das schlägt sich auch in den Verkaufszahlen nieder. Nach fünf spannenden Festivaltagen sind zu diesem Zeitpunkt bereits knapp 20 Prozent mehr Tickets verkauft worden als im Vorjahr.



Auch die zweite Festivalhälfte verspricht weitere Highlights und nationale und internationale Stars auf dem roten Teppich: Der Regisseur Francois Ozon stellt zusammen mit dem Hauptdarsteller Jérémie Renier seinen FilmL'Amant Double vor, Shirin Neshat präsentiert im Beisein der Hauptdarstellerin Neda Rahmanian ihren Film Looking for Oum Kultum, Wim Wenders zeigt Submergence und wird am 13.10.2017 mit dem Douglas Sirk Preis ausgezeichnet, Ruben Östlund kommt zum Abschlussfilm The Square mit seinen Schauspieler*innen Claes Bang und Annica Liljeblad nach Hamburg. Eine feste Größe bei FILMFEST HAMBURG ist die TV-Sektion mit vielen aktuellen Produktionen. Als Special Screening werden im Beisein der Haupdarsteller*innen Liv Lisa Fries und Volker Bruch noch vor Ausstrahlungstermin zwei Folgen der Serie Babylon Berlin gezeigt und das Hamburger Publikum wird sich mit den letzten Bella Block-Filmen von der dienstältesten Ermittlerin des deutschen Fernsehens, gespielt von Hannelore Hoger, verabschieden. Quelle: Filmfest Hamburg



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Filmfest Hamburg am 10.10.2017 mit Friedrich von Thun, Marlene Morreis, Max von Thun, Anna Maria Muehe, Florian Odendahl, Anne Schaefer, Moritz Bock (Wenn Frauen ausziehen) - Sabiha Sumar (Azmaish), Kim-Sarah Brandts, Sophie Boutros (Solitaire), Rainer & Moritz Bock