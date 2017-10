(rtn) Feuerwehrleute der FF Glinde haben am frühen Mittwochmorgen brennendes Altpapier in einem Sammelcontainer an der Sönke-Nissen-Allee in Glinde gelöscht.





Die Feuerwehr war gegen 06.45 Uhr alamiert worden und löschte kurze Zeit später die Flammen unter Atemschutz ab. Während der Löscharbeiten war die Straße kurzfristig blockiert. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.