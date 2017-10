(rtn) Auch in der kommenden 10. Spielzeit vom 9. Oktober 2017 bis zum 25. Februar 2018 präsentieren das Hamburger Abendblatt und das St. Pauli Theater wieder internationale Stars, garniert mit den kulinarischen Genüssen des Fischereihafen-Restaurants. Durch die Vorstellung führen Kabarettisten, Schauspieler und Musiker der Extraklasse.



Die leichten Musen haben einen ihrer schönsten Tempel in Hamburg und sie zeigen sich hier seit über 120 Jahren von ihrer allerbesten Seite. Das Hansa-Theater ist Deutschlands ältestes Varieté, ein Ort voller Geschichten und Geschichte und bis heute Inbegriff für erstklassige Akrobatik und feinste Unterhaltungskunst aus aller Welt. Seit der Wiedereröffnung 2009 sind hier wieder Artisten aus allen Herren Ländern zu erleben und auch die Liste der prominenten Besucher ist lang. Vor allem die Hamburger freuen sich, dass sie wieder in „ihr“ Hansa gehen können, denn für sie es ist ein Ort voll schönster persönlicher Erinnerungen: An das erste Rendezvous, an die Verlobung, den runden Geburtstag oder den besonderen Hochzeitstag. 540.000 Besucher haben seit 2009 wieder das Traditionshaus am Steindamm besucht. Quelle: Hansa-Theater



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen die Eröffnung mit: Ulrich Waller, Thomas Collien, Dirk Bielefeldt (Herr Holm), Rüdiger Kowalke, Tita do Rego Silva, Peggy Parnass, Esther Ofarim, Florian Baumgarten, Prof. Dr. Bernhard Servatius, Else Schnabel, Karl Dall, Barbara Dall, Christa & Karlheinz Goetsch, Wilhelm Wieben, Dagmar Berghoff, Bill Ramsey, Sonja Lahnstein, Dr. Manfred Lahnstein, Joerg Knoer & Kerstin, Uwe Seeler, Ilka Seeler, Markus Trebitsch, Christian Rach, Horst Schroth, Hannelore Hoger, Wencke Myhre, Johanna Christine Gehlen