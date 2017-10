(rtn/ots) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 404 zwischen Rönne und Eichholz wurden am Mittwochabend drei Menschen verletzt, einer davon schwer.



Nach Angaben der Polizei setzte ein 23-jähriger Mann, der gemeinsam mit einem gleichaltrigen Beifahrer in einem Audi A8 in Richtung Geesthacht unterwegs war, zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Die Straße beschreibt an dieser Stelle eine lang gezogene Rechtskurve. Es besteht Überholverbot. Im Überholvorgang kollidierte der Audi dann frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Insassen des PKW schwer verletzt. Der Fahrer des Audi wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels schwerem Gerät aus dem Autowrack befreit werden. Seine Verletzungen sind lebensbedrohlich. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der schwer verletzte Beifahrer sowie der 60-jährige LKW-Fahrer, der beim Zusammenstoß leichte Verletzungen davon trug, kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.



Die Bundesstraße war für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Rönne, Marschacht, Geesthacht, Rettungsdienst mit Notarzt , Rettungshubschrauber Christoph 29 und die Polizei