Die neue Holiday on Ice-Show "Atlantis" kommt im Februar 2018 nach Hamburg. Am Donnerstagabend wurde in der Volksbank Arena Hamburg die glamouröse Welt von Holiday on Ice im Beisein von prominenten Gästen vorgestellt.





Die prominenten Zwillingsschwestern Valentina und Cheyenne Phade sind die neuen Gesichter der neuen Show die ab dem 30. November durch 13 deutsche Städte tourt.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Cheyenne und Valentina Pahde, Annette Dytrt und Yannick Bonheur, Robin Cousin, Peter O'Keefe, Barbara Meier, Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Patrick, Sienna und Carola Bach, Lea-Marlen Woitack, Nina, Mats und Nicolas König, Tanja Szewczenko, Peyman Amin, Marina Kielmann, Shima Lehmann mit Tochter Minu und Freundin Emilia, Natalie Strauß, Jay Smith, Michael Sharp, Frauke Ludowig, Rebecca Mir und Massimo Sinato, Evelyn Weigert, Tomas Sniadowski und Inan Lima, Katja Burkard, Tomas Sniadowski