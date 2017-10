(rtn) Mehr als eine Woche nach dem Sturmtief Xavier dauert die Beseitigung der Sturmschäden in Stormarn immer noch an. Täglich werden neue Schäden entdeckt und sorgen für zahlreiche Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren im Land.



Am Samstagnachmittag war ein in der Straße Im Grund in Glinde dicker Ast einer alten Eiche nur knapp am Balkon eines Einfamilienhauses entlang geschrammt und hatte sich in den Vorgarten und die Auffahrt eines weiteren Hauses gelegt. Bei der Überprüfung der Eiche stellten die Feuerwehrleute mehrere Risse in weiteren mannsdicken Ästen des Baumes fest. Daraufhin zerlegten sie die beschädigten Äste mit der Motorsäge Stück für Stück. Danach räumten sie die Straße wieder frei.