(rtn) Zu Gast bei Bettina Böttinger im Kölner Treff waren Reinhold Messner, Adele Neuhauser, Wladimir Kaminer, Judith Williams, Lisa Ortgies und Annette Dittert.







Reinhold Messner ist der berühmteste Bergsteiger und Abenteurer unserer Zeit. Er bestieg als erster Mensch alle vierzehn Achttausender, marschierte zum Südpol und durchquerte die Wüste Gobi.



Ihr Leben gleicht einer Achterbahnfahrt der Gefühle: Lange war Adele Neuhauser mit sich selbst nicht im Reinen. Ihre Kindheit bestand aus Trennung, Verzweiflung, und viel Tragik, was dazu führte, dass die "Tatort"-Kommissarin sich mehrmals versuchte das Leben zu nehmen.



Gleich mit seinem ersten deutschen Buch "Russendisko", benannt nach seiner gleichnamigen Kult-Partyreihe, gelang dem gebürtigen Moskauer Wladimir Kaminer ein Bestseller.



Judith Williams ist das Paradebeispiel für eine "Selfmade-Woman": Die deutsch-amerikanische Unternehmerin Judith Williams hat sich von der Teleshopping-Moderatorin zur echten Marke entwickelt.



Lisa Ortgies moderiert die WDR-Sendung "Frau tv", das einzige Frauenmagazin im deutschen Fernsehen, seit der ersten Stunde und ist stolz darauf, über eine so lange Strecke für die Rechte von Frauen einzutreten.



Es war Liebe auf den ersten Blick, als die ARD-Korrespondentin Annette Dittert 2008 in London ihre Zelte aufschlug. Sie wusste sofort: Hier will ich bleiben. Quelle: WDR