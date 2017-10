(rtn) Das 25. Filmfest Hamburg ist am Samstagabend zu Ende gegangen. Insgesamt wurden 130 Filme gezeigt. Der Ehrenpreis des Festivals, der Douglas-Sirk-Preis, an Regisseur, Autor und Fotograf Wim Wenders verliehen worden, der sein Drama "Submergence" präsentierte.





NDR Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt und Christoph Bicker wurden für das NDR Drama "Meine fremde Freundin" ebenfalls ausgezeichnet. Sie erhielten den mit 25.000 Euro dotierten Hamburger Fernsehpreis für Deutsche Fensehproduktionen.



Seit 1995 wird im Rahmen von FILMFEST HAMBURG der Douglas Sirk Preis an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Filmkultur und Filmbranche verdient gemacht haben. Clint Eastwood nahm die Auszeichnung, ein vom Hamburger Designer Georg Plum entworfener Kristall, als erster Preisträger entgegen. Quelle: ndr.de



Namensgeber des Preises ist Douglas Sirk, der als Hans Detlef Sierck in Hamburg geboren wurde, 1937 in die USA emigierte und sich in Hollywood zunächst als Drehbuchautor versuchte. Erste Erfolge als Regisseur feierte Sirk mit dem Melodrama Summer Storm. In den Folgejahren dreht er mit In den Wind geschrieben, Zeit zu leben und zu sterben und Solange es Menschen gibt weitere erfolgreiche Filme dieses Genres.



