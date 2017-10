(rtn) Heute begann die diesjährige Plattenladenwoche! Zur Eröffnung gab Plattenladenwochenbotschafter Johannes Oerding ein Schaufensterkonzert im Hamburger Plattenladen Michelle Records.



Das Wort „Tradition“ wäre wohl ein kleines bisschen zu hoch gegriffen, aber dass der Botschafter der Plattenladenwoche diese mit einem Konzert im Plattenladen eröffnet, ist mittlerweile liebgewonnene Gewohnheit. Der Liedermacher spielte ein exklusives Akustik-Set.



Die Plattenladenwoche, 2009 vom Fachhändlerverbund AMM ins Leben gerufen, geht in diesem Jahr in die neunte Runde. Der Plattenladen als kulturelle Institution, als Ort, an dem Musik die ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt, steht eine Woche lang im Mittelpunkt. Es lohnt sich immer, in den Plattenladen zu gehen, aber zur Plattenladenwoche noch ein bisschen mehr: Die Besucher erwarten neben zahlreichen Events auch exklusive Sonderveröffentlichungen, die nur in den teilnehmenden Plattenläden erhältlich sind. Erneut nehmen rund 120 Läden in über 70 Städten an der Kampagne teil. Ein besonderes Augenmerk liegt 2017 auf dem Special-Thema „Lieder-Macher“.



Stellvertretend für diese Liedermacher steht Johannes Oerding als Botschafter der Plattenladenwoche 2017. Der in Münster geborene Musiker entspricht dem Prototyp des „Barden“, der mit der Gitarre seine eigenen Songs auf Bühne und Tonträger bringt. Im Mai hat Oerding sein fünftes Album „Kreise“ veröffentlicht und enterte damit die Charts auf Platz zwei, der höchste Chart-Einstieg seiner Karriere. Oerding: „Ich bin zwar in der Generation ’nach der Schallplatte’‚ groß geworden, hatte aber zum Glück Eltern und ältere Geschwister, die mir den Wert einer Vinyl nahegebracht haben. Bis heute steht für mich ‚die Platte‘ als Symbol für die Wertigkeit, die Musik und ihre Erstellung mit sich bringen. Umso schöner, dass es nicht nur bei Sammlern ein merkliches Revival gibt für diese greifbare Form des Musikhörens! Ein Hoch auf alle Unterstützer, die diesen Zauber erhalten!“