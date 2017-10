(rtn) Sie ist stellvertretende Ministerpräsidentin Bayerns. Die CSU fuhr bei der Bundestagswahl ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 ein. Ilse Aigner sagt, was sie von den Sondierungsgesprächen erwartet.







Dirk Schümer, Journalist

In der Sendung gibt Schümer seine Einschätzung zum Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen, spricht über die Wahl in Österreich und die Möglichkeiten einer Jamaika-Koalition.



Ranga Yogeshwar, Moderator und Autor

Yogeshwar ist überzeugt: "Ich glaube an die Kraft einer neuen Wir-Gesellschaft." Er sagt, wie so eine Gesellschaft aussehen muss und spricht über sein Buch "Nächste Ausfahrt Zukunft".



Johannes Wimmer, Arzt und Autor

Ab November moderiert er "Dr. Wimmer auf Hausbesuch" im NDR Fernsehen. Wimmer erzählt, wie er zum Fernsehen gekommen ist und warum er mit seinem Berufsstand hart ins Gericht geht. Quelle: ZDF