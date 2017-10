(rtn) Mit ihrer Art begeistert sie ein Millionenpublikum. Ab 2. November ist Ina Müller wieder auf Tour. Die Sängerin erinnert sich in der Sendung an die Anfänge ihrer Karriere und spricht über "Inas Nacht".



Robert Habeck, Politiker

Habeck ist stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Mit einer Jamaika-Koalition hat er Erfahrung. Habeck erklärt, wo er für Jamaika auf Bundesebene Schwierigkeiten sieht.



Michael Spreng, Journalist

Der Politikberater gibt seine Einschätzung zu den Sondierungsgesprächen in Berlin und sagt, wie er die Niedersachsenwahl erlebt hat.



Rolf Dobelli, Schriftsteller

Gerade erschien sein Buch "Die Kunst des guten Lebens - 52 Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen" Dobelli erzählt von den häufigsten Denkfehlern. Quelle: ZDF