(rtn) LINA Larissa Strahl war am Freitag im Rahmen der Plattenladenwoche bei Rekord in Hamburg zu Gast und spielte dort unplugged fünf Songs aus ihrem neuen Album „EGO“, das am 3. November veröffentlicht wird.



Wie kaum eine andere Frau ihres Alters steht LINA seit vier Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Die FAZ schaute jüngst auf ihre Erfolge als Schauspielerin, Sängerin und Songwriterin und kürte LINA zum idealen „role model“ ihrer Generation. Und was die Presse lobt, füllen ihre Fans mit Leben: über eine halbe Million Follower auf Instagram, ausverkaufte Tourneen und ihr Debüt-Album „Offical“ wurde letztes Jahr sogar für den ECHO nominiert.