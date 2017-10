(rtn) Bei einem Unfall wurde am Freitagabend in Geesthacht eine 20 Jahre alte Autofahrerin verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war die junge Frau auf regennasser Straße in der Kurve Marksweg zum Hohenhorner Weg in von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und landete in der Böschung auf dem Dach. Feuerwehrleute brauchten nicht einzugreifen, da sie bei dem Unfall nicht im Fahrzeug eingeklemmt worden war. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde die verletzte Frau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren: FF Geesthacht, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei