(rtn) Pünktlich zum Jubiläum erschien im September das neue Album "Andrea Berg – 25 Jahre Abenteuer Leben" mit 25 Lieblingstiteln ihrer Fans, die beim großen Voting zum Jubiläumsalbum begeistert mitgemacht und für ihre Favoriten gestimmt haben. Nun schenkt Andrea Berg sich und ihren Fans zum großen Jubiläum eine ganz besonders unvergessliche Konzerterfahrung: Andrea Berg hautnah!

Andrea und ihre Band laden in 10 ausgesuchten Städten und Hallen zu ganz exklusiven Konzerten ein, bei denen sie wirklich hautnah an ihren Fans ist. So wird eine ganz einmalige und intime Atmosphäre entstehen, die Ihnen ein faszinierend neues Erlebnis garantiert – so haben Sie Ihre Lieblingskünstlerin noch nicht erlebt! Mit allen Hits aus 25 Jahren und neuen, berührend intimen Versionen.

Wir waren beim Konzert im Festspielhaus Bregenz dabei. Quelle: eventime