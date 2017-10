(rtn) Florian Silbereisen präsentierte die TV-Schlagershow des Jahres "die neue Lust auf Schlager" mit dem größten Schlagerfest, das er jemals gefeiert hat. Wir waren in der Westfalenhalle Dortmund dabei. Hier sind unsere Bilder.



Gemeinsam mit über 10.000 Schlagerfans in der Dortmunder Westfalenhalle begrüßteder Showmaster Stars wie Andreas Gabalier, Vanessa Mai, Santiano, Ross Antony, KLUBBB3, De Hoehner, Beatrice Egli, Ensemble des Musicals "Wahnsinn", Ben Zucker, Marianne Rosenberg, Alina, Bernhard Brink, Voxxclub, Roland Kaiser, Maite Kelly, Die Kelly Family, David Hasselhoff, Brotherhood of Man, David Zucker und Bonnie Tyler, Alexander Rybak und Franziska Wiese, Jürgen Drews, Thomas Anders, Viktor Lazlo, Ireen Sheer, Patricia Kelly, Jan Smit