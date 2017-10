(rtn) Bei einem Unfall wurden auf der B 5 bei Grünhof drei Männer verletzt. Ein Transporter war dort gegen einen Baum gefahren. Beim Fahrer besteht Verdacht der Trunkenheit.



Nach Angaben der Polizei fuhr am 22.10.2017, gegen 05.43 Uhr, ein 29jähriger aus Lauenburg mit einem Transporter die B 5 aus Richtung Grünhof kommend in Richtung Schnakenbek. In Höhe "Lärchenhain" kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Zwei Mitfahrer, zwei Männer im Alter von 40 und 30 Jahren, ebenfalls aus Lauenburg, wurden bei dem Aufprall ebenso wie der Fahrer verletzt. Bei dem Fahrer wurde festgestellt, dass er mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab 0,88 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde abgenommen. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in verschiedene

Krankenhäuser transportiert.