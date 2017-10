(rtn) Die Beseitigung der Sturmschäden die das Sturmtief Xavier am 5. Oktober in Stormarn angerichtet hat , dauern immer noch an. In Hoisdorf drohte am Dienstagnachmittag ein dicker Ast aus der Baumkrone einer alten Eiche auf die Straße Viehkaten zu fallen.



Eine Anwohnerin hatte deshalb den Notruf gewählt. Feuerwehrleute der FF Hoisdorf legten eine Bandschlinge um den geknickten Ast und zogen diesen herunter. Sie taten es vorsichtig und so wurde eine unter dem Baum verlaufende Telefonleitung nicht gekappt.

Danach wurde der dicke Ast mit der Motorsäge zerlegt und die Straße wieder freigeräumt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.