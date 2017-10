(rtn) Am 27.11.2016 holte er sich in Abu Dhabi den Weltmeistertitel. Im Dezember 2016 gab der Formel 1-Weltmeister sein Karriereende bekannt. Nico Rosberg blickt auf das vergangene Jahr zurück.



Patrick Lange, Triathlet

Vor zehn Tagen gewann er den legendären Ironman Hawaii. Der Darmstädter ist der sechste Deutsche, der den Titel geholt hat. Lange erzählt von seiner Zeit auf Hawaii.



Sabine Zimmermann, Moderatorin

"Aktenzeichen XY... ungelöst" feiert sein 50. Jubiläum. Am Mittwoch ist im Anschluss an eine reguläre XY-Ausgabe eine Dokumentation zu sehen. Zimmermann erinnert sich an ihre Arbeit.



Prof. Magnus Brechtken, Historiker

Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte. In seinem Buch "Albert Speer. Eine deutsche Karriere" erklärt Brechtken, welche Rolle Speer im Dritten Reich gespielt hat. Quelle: ZDF