(rtn) Santiano begeistern Millionen von Fans mit ihrer Shanty-Rockmusik. Mit ihrem vierten Studioalbum sind Santiano wieder auf Erfolgskurs. Wir waren bei einer Autogrammstunde bei Saturn in Hamburg dabei.





Auf Anhieb erobert das Quintett aus Schleswig-Holstein mit „Im Auge des Sturms“ die Spitze der deutschen Album-Charts. Ihre drei vorherigen Alben seien über 100 Wochen dabei gewesen - das sei in der Geschichte der Offiziellen Deutschen Charts bislang nur The Alan Parsons Project und keinem anderen nationalen Künstler gelungen.