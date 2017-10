Stubbendorf (rtn) Mit 55 Ja-Stimmen wählten die 59 Delegierten den Gemeindewehrführer der Gemeinde Wesenberg Daniel Pals zum zweiten stellvertretenden Amtswehrführer des Amtes Nordstormarn.

Damit ist die neue Amtswehrführung nun wieder komplett aufgestellt. Ende September wurde bereits Bernd Link als Nachfolger von Albert Iken zum Amtswehrführer gewählt. Somit musste der Posten von Link, der zuvor einer der Stellvertreter von Iken war, neu besetzt wer- den. Weiterer stellvertretender Amtswehrführer bleibt weiterhin Helge Trabert.



Daniel Pals trat bereits 1992 in die Jugendfeuerwehr der Freiwillige Feuerwehr Hamburg Farmsen ein. Über die Feuerwehren in Farmsen, Hummelsbüttel und Bad Oldesloe fand der 38 Jährige Pals schließlich 2007 den Weg in die Feuerwehr Groß Wesenberg im Amt Nordstormarn. Dort wurde er 2016 zum Gemeindewehrführer der Gemeinde Wesenberg gewählt.



Die offizielle Amtsübergabe und Vereidigung von Bernd Link und Daniel Pals wird Ende November erfolgen und somit Amtswehrführer Albert Iken nach fast 20 Jahren in den mehr als verdienten Ruhestand übergehen. Mit Bernd Link, Helge Trabert und Daniel Pals ist die Führung der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Nordstormarn mit seinen 19 Gemeinde- und Ortswehren und knapp 450 aktiven Feuerwehrleuten sowie mehr als 100 Jugendfeuerwehrmitgliedern für die nächsten Jahre personell gut aufgestellt, um insbesondere den gestiege- nen Verwaltungsaufgaben gerecht zu werden.



Im Rahmen der Wahlveranstaltung wurden außerdem einige verdienten Feuerwehrleuten durch Kreiswehrführer Gerd Riemann geehrt und befördert. So wurden die Feuerwehrkameraden Joachim Müller, Robert Moltzan und Stefan Mücke mit der Stormarner Feuerwehr-Ehrenmedaille für ihren jahrelangen Einsatz als Schriftwart, Kassenwart bzw. Amtsausbilder ausgezeichnet. Eine weitere Ehrung erhielt Ordnungsamtsmitarbeiter Thomas Schreiber, der seit 15 Jahren Ansprechpartner für alle Belange der Feuerwehren in der Amtsverwaltung ist. Schreiber ist nicht nur in den Gesetzestexten fachsicher, sondern führt unter anderem seit Jahren akribisch den Schriftverkehr wie Protokolle von Versammlungen und anderen Dienstveranstaltungen auf Amtsebene. Seine Unterstützung bei der Abrechnung von Einsätzen o- der Verdienstausfällen sowie Bearbeitung von Unfallberichten ist für die Feuerwehren des Amtes unersetzbar. Thomas Schreiber hat stets ein offenes Ohr für die Belange der Feuer- wehren und wurde daher mit der Stormarner Feuerwehr-Ehrenmedaille

ausgezeichnet. Neben den Ehrungen wurde Daniel Pals als Gemeindewehrführer der Gemeinde Wesenberg zum Hauptbrandmeister befördert. Quelle und Fotos: Feuerwehren Amt Nordstormarn