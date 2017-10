Hamburg (rtn) Erstmals traf der Sibirische Tiger Yasha mit seiner Partnerin Maruschka und dem gemeinsamen Nachwuchs auf der großen Anlage zusammen. Sie hatten sich zwar schon früh im Tigerhaus kennengelernt, aber dort mit dem trennenden Schmusegitter.



Die beiden Kätzchen Anushka und Dascha sowie die kleinen Kater Mischka und Vitali waren sichtlich begeistert davon, ihren Vater ohne Schutzgitter zu sehen. Ehe der große Kater wusste, wie ihm geschah, hatte er vier kleine Temperamentsbündel auf den Fersen. Während Mutter Maruschka langsam in ihre Rolle hereinwachsen konnte, stand der Vater plötzlich vor der Herausforderung, Spielkamerad zu sein. Eine Rolle, die er sicher in den kommenden Wochen mit Bravour spielen wird. Inzwischen bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich in Gelassenheit zu üben und dem Nachwuchs hin und wieder deutlich zu machen, wo die Grenzen sind.



Obwohl Tiger in der Wildbahn Einzelgänger sind, sahen Tierarzt Dr. Michael Flügger und Tierpfleger Tobias Taraba kein Risiko darin, die gesamte Familie zusammenzulassen. „Yasha ist ein ganz Lieber“, so Tarabas Einschätzung. Den ausgeglichenen Charakter des Katers bestätigte auch Dr. Flügger: „Es gibt keinen Grund, warum er seinen Kindern etwas antun sollte.“



Ab sofort hat Yasha reichlich Gelegenheit, seine Vaterrolle zu trainieren. Täglich wird die gestreifte Familie in der Außenanlage zu sehen sein. Ab der Zeitumstellung am 29. Oktober gibt es andere Öffnungszeiten für den Tierpark. Die Tiger und alle anderen Tiere können dann täglich von 9 – 16.30 Uhr besucht werden.



Nicht verpassen: Am 31. Oktober gibt es um 11.30 Uhr nicht nur die Möglichkeit eines Tierpflegergesprächs, sondern es gibt auch Kürbisse für die Großkatzen und andere Tiere. Bis zum 31. Oktober gilt noch der stark vergünstigte Eintritt für Kinder. Alle 4 – 16jährigen können den Tierpark für nur fünf Euro besuchen. Quelle: Hagenbeck