(rtn) Ihre ersten Olympia-Erfolge erzielte sie vor 25 Jahren. Heute engagiert sich Franziska van Almsick für ihren Verein "Schwimmkids e.V.". Sie erklärt, warum Schwimmkurse für Schulkinder wichtig sind.





Christian Lindner, Politiker

Er hat die FDP zurück in den Bundestag geführt. Lindner berichtet von den Sondierungsgesprächen und spricht über sein Buch „Schattenjahre“.



Jürgen Domian, Moderator und Autor

22 Jahre hat er in der Nacht gearbeitet und etwa 23.000 Interviews geführt. Gerade erschien sein Roman "Dämonen". Domian erzählt von Gesprächen, die ihm widerstrebten.



Dieter Falk, Produzent

Er hat das Pop-Oratorium Luther geschrieben. Zum 500. Jahrestag der Reformation zeigt das ZDF am 31. Oktober um 22 Uhr "Luther - Das Projekt der 1000 Stimmen" Quelle: ZDF