(rtn) Auf ihrer Blaulichttour erhielt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kieler Landtag, Eka von Kalben, einen umfassenden Überblick über die Arbeit von Polizei, Rettungsdienst und der Feuerwehr. Die Politikerin hat sich auf ihrer dreitägigen Tour einen umfassenden Überblick über die vielfältige Arbeit bei insgesamt acht Organisationen verschafft. Am Donnerstagabend war sie bei der Freiwilligen Feuerwehr in Glinde zu Besuch.



Eka von Kalben sagte: Auf meiner Herbstour will ich den Retterinnen und Rettern für ihren Einsatz danken und mich vor Ort über ihre schwierige Arbeit zu erkundigen. "Ich finde es für meine politische Arbeit wichtig, auch direkt mit Betroffenen vor Ort zu sprechen und dabei Informationen aus erster Hand zu erhalten."



Eka von Kalben hatte einen umfangreichen Fragekatalog im Gepäck: Was sind die größten Herausforderungen der Rettungskräfte?, wie ist die aktuelle Personalsituation zu bewerten?, wie ist es um Ausstattung und Technik bestellt? und welche technischen Innovationen kommen zum Einsatz?

Hintergrund war die Seite 92 aus dem Koalitionsvertrag. Dort hatten sich die Grünen gemeinsam mit der CDU und FDP verständigt, die Rettungskräfte bei ihrer lebenswichtigen Arbeit zu unterstützen. So soll die Landesfeuerwehrschule in Harrislee weiter unterstützt werden, Jugendfeuerwehren sollen nachhaltig gefördert, und die Freiwilligen Feuerwehrleute von unnötiger Büroarbeit entlastet werden. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob das Brandschutzgesetz dahingehend geändert werden kann, dass Wehrführerinnen und Wehrführer freiwilliger Wehren in Orten mit fast täglichen Einsätzen, für ihre Amtszeit diese Tätigkeit hauptamtlich ausüben können.



Für Polizeibeamte wollen die Grünen ein verlässliches und schlüssiges Beförderungssystem dauerhaft etablieren, die Durchlässigkeit zwischen allen Laufbahngruppen sicherstellen und an die Kriterien des allgemeines Verwaltungsdienstes anpassen. „In enger Abstimmung mit Polizistinnen und Polizisten werden wir moderne und gesundheitsschonende Schichtdienstmodelle entwickeln. Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern und die Förderung von Frauen im Führungsbereich vorantreiben. Dies sei ein "dickes Brett zu bohren", das man aber schaffen könne, wenn alle an einem Strang ziehen.