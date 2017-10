(rtn) Dichter Rauch quoll aus den Fenster und Türen der Lagerhalle. Bei Renovierungsarbeiten war ein ein Feuer entstanden, das sich sehr schnell auf das gesamte Gebäude ausgebreitet hat. Mehrere Arbeiter wurden vermisst, so das Szenario einer Alarmübung in Stapelfeld.





Damit im Ernstfall wirklich jeder Handgriff sitzt haben die Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Siek in einem Abrisshaus an der Reinbeker Straße in Stapelfeld den Einsatz unter Atemschutz, die Menschenrettung unter schwierigen Bedingungen mit Steckleiter und den Aufbau einer Wasserversorgung über längere Wegstrecken das Zusammenspiel der Einsatzkräfte geübt.



Im Einsatz waren die FF Stapelfeld, FF Braak, FF Papendorf, FF Langelohe, FF Kronshorst und die Amtswehrführung